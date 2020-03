Feladta a küzdelmet a rák ellen - elhunyt a R.E.M. dobosa

Bill Rieflin, thedrummerand multi-instrumentalistwhoperformedwithKing Crimson, R.E.M. and Ministry, has diedatage59 https://t.co/Dz6ASsS2AF pic.twitter.com/V9rhw0u9QK

Rieflin sokoldalú zenész volt, nemcsak kiváló dobosként tartották számon, több más hangszeren játszott. Számos együttesben szerepelt, sok esetben nem hivatalos tagként, hanem állandó közreműködőként – írta a www.rollingstone.com.

Todaywelosta wonderfulartist, tremendoushuman beingand an integralpart of Ministry'sdevelopmentsand success…

Safetravelsmybrotheronthewaytoyournextuniversalgig.

“Halálával egy nagyszerű művészt, egy érzékeny emberi lényt és a Ministry sikereinek szerves részét veszítettük el” – fogalmazott Twitter-bejegyzésében a Ministry. Rieflin Al Jourgensen csapatának öt lemezén játszott, köztük az 1992-ben megjelent Psalm 69-on.

A nyolcvanas-kilencvenes években az indusztriális színtér egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt, a Ministry mellett zenélt a Revolting Cocksban, a Pigface-ben, a KMFDM-ben, a Swansban és a Nine Inch Nailsben is. 2003-től az R.E.M. dobosaként dolgozott egészen a zenekar feloszlásáig, 2011-ig, három stúdióalbumon (Around the Sun, Accelerate, Collapse into Now) hallható a játéka. Játszott a Minus 5-val és Peter Murphy-vel is.

2013-tól a King Crimson turnécsapatának állandó tagja volt, nemcsak dobosként, hanem billentyűsként. Készített lemezt szólóban (Birth of A Giant – 1999), duóban Chris Cornellel (Largo – 2000) és trióban a King Crimson gitárosával, Robert Frippel, illetve Trey Gunnal (The Repercussions of Angelic Behaviour – 1999). Saját projektje volt a Slow Music (ebben Fripp mellett az R.E.M.-es Peter Buck volt a társa), Humans néven pedig Frippel és annak feleségével, Toyah Wilcox-szal muzsikált együtt.