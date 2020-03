Egy egészséges 21 éves lány a koronavírus legfiatalabb angliai áldozata

Chloe Middleton családja a közösségi médián üzeni az embereknek, hogy maradjanak otthon, miután 21 éves lányuk, akinek korábban nem volt semmilyen krónikus betegsége életét vesztette a koronavírus okozta fertőzésben. A család fájdalma leírhatatlan, elképzelhetetlenül összetörtek – írja a New York Post.

A 21-year-old British woman with no apparent underlying health conditions has died after contracting coronavirus, her family has said.

Chloe Middleton is thought to have been the youngest person in Britain to have died in the pandemic. https://t.co/VuTnLEWiK5

