Teljesen felépült a Bond-lány, így élte meg a koronavírus-fertőzést

Otthonában épült fel a betegségből.

Olga Kurilenko épp egy hete Instagram oldalán jelentette be, hogy jelenleg otthonában elzárva várja, hogy jobban legyen, miután nála is koronavírust diagnosztizáltak.

Most pedig örömmel jelentette be, hogy meggyógyult, nála szerencsére nem voltak súlyosak a tünetek, így kórházba sem került.

“Teljesen felépültem! Összefoglalva: egy hétig nagyon rosszul érzetem magam, és magas lázzal szinte csak az ágyat nyomtam és főleg aludtam. A második héten már nem volt lázam, viszont enyhe köhögés jelentkezett, valamint nagyon kimerültnek éreztem magam. A második hét végére azonban jól lettem. A köhögés is szinte teljesen elmúlt, habár reggelente még előjön, de aztán már semmi. Jól vagyok! Most pedig elmélkedéssel fogom tölteni az időm, na és persze a kisfiammal” – idézi a Just Jared a 40 éves Kvantum csendje sztárjának bejegyzését.