Az élet legmegindítóbb pillanatai az üvegen át - a szeretetnek nem akadály a karantén

Fotókon, hogyan osztják meg az emberek rokonaikkal a boldogságukat.

Elérte a 381 499-et az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma kedd reggelre, miközben a halálesetek száma 16 557, a gyógyultaké pedig 101 794 lett – tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem.

A kormányok így arra kérik a lakosságot, hogy ne hagyják el otthonaikat, csökkentsék annak a lehetőségét, hogy megfertőzzék egymást, önkéntest karantént javasolnak.

A családi eseményeket sorra fújják le, nem tartanak esküvőket, eljegyzési partikat, születésnapokat, nincs babaváró buli sem. Hogy mégis megosszuk örömünket a szeretteikkel, az most komoly kihívás jelent, de kreativitás ugye határtalan, a Bored Panda össze is gyűjtötte azokat a fotókat, melyek bemutatják, hogy ha üvegfal is van az emberek között, a boldogságnak és szeretetnek az nem állíthat gátat.

A nagypapa először látja a kisunokáját

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time pic.twitter.com/uyHHgBBXxb — Emma (@emmabethgall) March 21, 2020

Férj és feleség, akik a frontvonalon dolgoznak végre találkoznak néhány percre

A lezárt öregek otthona előtt az egyik hölgy fia gitározik a bentlakóknak

My grandma’s living facility is on lockdown; I went to drop off some things for her & found my dad serenading her & her friends on his guitar since he couldn’t come in to visit #Quarantine pic.twitter.com/S4xghMSIro — Jenny DeLoach (@jennydeloach) March 16, 2020

Az unoka az ablakon keresztül újságolja el a nagyapjának, hogy eljegyezték

A 67. házassági évforduló, kicsit másképpen, mivel a férj nem mehet be a lezárt ápolási otthonba