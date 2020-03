Vannak, akik a távolságtartást betartva is ki tudják hozni a maximumot a társas életükből

Világszerte arra ösztönzik a lakosságot az egészségügyi hatóságok, hogy csökkentsék társas kapcsolataikat a koronavírus lassítása érdekében, ha pedig más emberekkel találkoznak, akkor legalább 2 méter távolságot tartsanak egymástól.

@barstoolsports @BarstoolBigCat @PardonMyTake my dad texted the neighborhood dads for social distancing beers tonight. Electric performance pic.twitter.com/eP3dlzn7dQ

Sok ember ezt a tanácsot be is tartja, méghozzá úgy, hogy nem szüntették meg teljesen az ismerőseikkel való találkozást – írja a Bored Panda.

Our neighborhood started a social distancing happy hour each night. Here’s to Night 2! pic.twitter.com/IZGx3O2kRU

A Twitterren sorra jelennek meg a fotók, ahogyan például a környékbeli apukák hatalmas körben társalognak az utcán, vagy éppen a szomszédasszonyok kávézgatnak vagy éppen koktéloznak még éppen látótávolságban egymással. De a sorban állás az üzletek előtt is jól mutatja, hogy az emberek az ajánlott távot betartva, már nem egymás nyakán várakoznak.

This is Kerala👆🏼. See how people are practicing Safe Social Distancing.👌🏼… and you can guess the Shop pic.twitter.com/ckxFrbZdFS

