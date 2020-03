Robert de Niro haragjával nézünk szembe, ha nem maradunk otthon

Ha nem magunkért, azokért az idősekért tegyük meg, akiket szeretünk - üzeni.

Robert de Niro elérkezettnek látta az időt, hogy ő is hallassa a hangját ebben a nemzetközi veszélyhelyzetben, és népszerűségét felhasználva ő is arra kér most mindenkit, hogyha teheti, akkor maradjon otthon – írja a Just Jared.

Robert De Niro is watching you. Stay home. Save lives.#NewYorkStateStrongerTogether pic.twitter.com/WgAsBuIrKk — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 2020. március 23.

A színész üzenetét New York kormányzója, Andrew Cuomo osztotta meg Twitter oldalán.

“Helló, Robert de Niro vagyok, és most mindenkit arra kérek, hogy maradjon otthon. Meg kell állítanunk ennek a vírusnak a terjedését, de ezt csak közös erővel tehetjük meg. Nem csak a saját magunk, de mások kedvéért, idősekért, akiket szeretünk. Figyellek titeket!” – tette hozzá viccesen a 76 éves de Niro.