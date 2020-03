Amikor Robin Williams még mosolygott - lánya rég elfeledett közös fotót posztolt

Robin Williams lánya, a 30 éves Zelda is kényszerpihenőjét tölti a koronavírus járvány miatt, az időt pedig nagytakarítással próbálta elütni. Pakolás közben viszont talált néhány közös fotót néhai édesapjával, melyekre már nem is emlékezett.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84

— Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020