Ismét karácsonyi fényben úsznak a kertvárosok - így próbálják felvidítani egymást a szomszédok

A kezdeményezés Amerikában indult, ahol a külvárosokban ismét karácsonyi hangulat uralkodik.

Az Egyesült Államok is az egyik legsúlyosabban érintett ország, ahol a diagnosztizált koronavírusos esetek száma március 22-én 26 747-et számlált, míg a halottak száma elérte a 340-et.

A beacon of light! We can do this folks! #LightsForLife pic.twitter.com/sveqtT6w2p — Travis Patterson (@wtravispatt) March 19, 2020

Az otthonukban maradt emberek pedig ebben a nehéz időszakban igyekeznek nem csak saját, hanem szomszédaik életébe is belecsempészni némi örömet és fényt, utóbbit szó szerint.

Nem tudni, hogy ki rukkolt elő az ötlettel, de a Twitteren sorra jelennek meg azon posztok a #LightsForLife és #CoronaKindess hashtagekkel, melyeken teljes karácsonyi díszben vannak ismét az otthonok – írta a People magazin.

“Ma néhány szomszédom úgy döntött, hogy több fényre van szükségünk ebben a sötét időszakban. Remélem a ti arcotokra is mosolyt csal, csak úgy, ahogyan a miénkre” – írta az egyik twitterező.