Harry Potter lehet a mozik hőse - így próbálják meg visszacsábítani a nézőket

Kína megpróbál visszatérni a régi kerékvágásba, így a mozik is a nyitásra készülnek.

A 2001-es Harry Potter-film, a Bölcsek köve felújított, 3D változatában bíznak a kínai moziüzemeltetők, hogy vissza tudják csalogatni a bizalmatlan nézőket, és meg tudják ezáltal menteni az ipart.

A Maoyan nevű kínai telefonos applikáció, mely jegyfoglalással foglalkozik, már tudni véli a premier időpontját is (április 30.) annak ellenére, hogy hivatalos adat ezzel kapcsolatban még nem lett megerősítve.

A nagy durranáshoz új moziplakát is napvilágot látott Magic Is Coming, azaz Érkezik a varázslat szlogennel. A koronavírus miatt természetesen Kínában is minden kulturális esemény halasztásra került, a Harry Potter-film lenne az első teszt arra, hogy miként csalogathatók vissza nézők a mozikba.