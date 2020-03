Megindító képek: világszerte azt kérik az egészségügyi dolgozók, hogy mindenki maradjon otthon

“Stay Home – Save Lives”, azaz “Maradj otthon – ments életeket” címmel kezdett kampányba a washingtoni George Washington Egyetem professzora, dr. Leana Wen.

Képek tucatjait teszik közzé közösségi oldalakon, melyeken az alábbi szlogenek állnak: “Mi érted dolgozunk, te pedig maradj otthon értünk”.

A professzornő így nyilatkozott a Bored Pandának: “Generációk óta nem látott ellenséggel állunk szemben a vírus képében, de nem vagyunk eszköztelenek. Tudunk tenni az ügyért, mégpedig azzal, hogy otthon marad, aki megteheti.”



Hopping on the bandwagon! Just to keep our sad heart entertained. Hehe. We’re missing our families back home already so help us a little, will ya? Enjoy your quarantine/work from home times so this COVID season will end sooner than we think. Thank you! #KitaJagaKita pic.twitter.com/xgtq6wCVDK

— Tj ✨ (@traceeyjantom) March 18, 2020