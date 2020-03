A londoni metróban híressé vált énekesnő fergeteges feldolgozásokkal szórakoztat

Charlotte Awbery is követi a nagy sztárok példáját, és minikoncertekkel kedveskedik követőinek.

Februárban az angol komikus, Kevin Freshwater a londoni metróban forgatott, és arra kérte az utasokat, hogy folytassák a dalt, amibe belekezd. A sok már-már fület bántó vagy éppen kameralázas járókelő után igazi felüdülés volt, amikor egy szőke hajú, csinos nő nem csak, hogy minden szégyenlősség nélkül folytatta Lady Gaga ‘Shallow’ című dalát, hanem olyan előadást kanyarított, amitől nem csak a tréfagyáros szava akadt el.

Charlotte Awbery énekesnőt azóta megismerte a világ, nem csak azért, mert a videó bejárta a világot, hanem mert Ellen DeGeneres is meghívta a műsorában, ahol élőben is előadta a slágert.

Aki pedig azt hinné, hogy Charlotte-nak csak Lady Gaga fekszik, az egyáltalán nincs így, most például Demi Lovato slágerét adta elő követőinek közösségi oldalán – számolt be róla a Just Jared. A rögtönzött netes koncertből pedig sorozat lesz, ő így szeretné szórakoztatni azokat, akik vele együtt otthon maradtak, ezzel is hozzájárulva a koronavírus terjedésének lassításához.