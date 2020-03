Hivatalos: George R.R. Martin befejezte az utolsó Trónok harca könyvét

Karácsonyra a boltok polcaira kerülhet.

A Trónok harca rajongói kezdtek szkeptikusak lenni azzal kapcsolatban, hogy elkészül-e valaha George R.R. Martin utolsó könyve, mely már évek óta várat magára, hiszen az legutóbbi regénye, a Sárkányok tánca, A tűz és jég dala regényciklusának ötödik kötete 2011-ben került a könyvesboltok polcaira.

A Trónok harca című könyvsorozat írója, George R.R. Martin (Fotó: EPA/DAN PELED)

Most azonban megérkezett a várva várt hír, az író elkészült a hatodik kötettel, a The Winds of Winterrel, némileg a karanténnak köszönhetően – írja a Just Jared.

“Az igazat megvallva, több időt töltök Westerosban mint a való világban, ahol egyébként igen nyomasztó a helyzet, de nem annyira, mint amilyen a valóságban lehet” – írta közösségi oldalán Martin, aki megnyugtatta a rajongókat, hogy továbbra sem megy emberek közé és az otthonában marad, hiszen tisztában van vele, hogy kora és egészségi állapota miatt a veszélyeztetettek közé tartozik.

Egyelőre azt még nem tudni, mikor olvashatjuk az új történetet, de pletykálják, hogy idén karácsonyra már bekerülhet a fa alá.