Egy korszak vége? Nem lesz több nyomtatott Playboy magazin idén

A héten jelenik meg utoljára a Playboy magazin nyomtatott kiadása. A kiadó szerdán bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt ezentúl csak online formátumban terjesztik a lapot az idén.

It remains unclear if Playboy will ever return to newsstands https://t.co/5h7JqWleqd

