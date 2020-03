A T-Rex jelmezben kimerészkedő spanyolon még a rendőrök is meglepődtek

Az biztos, hogy koronavírus ellen nem véd!

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy legyünk körültekintőek, gondoljunk másokra, és ha lehet, feleslegesen ne menjünk közösségbe a koronavírusra való tekintettel. Védőöltözetben sem, még ha azt is gondoljuk, hogy a dinók alfájának, a T-Rexnek a “korona” nem ellenfél.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Villámsebességgel terjedt el az a videó az interneten, melyen egy jó humorú, ellenben meggondolatlan spanyol lakos T-Rex-jelmezben hagyta el az otthonát, holott kijárási tilalom van. A rendőrség meg is állította, és visszafordította őt az otthonába, melyről egy környékbeli az ablakából videófelvételt is készített, amihez találóan beillesztette a Jurassic Park betétdalát is – számolt be róla a Huffpost.

Később a murciai rendőrség is megosztotta a felvételt, felhívva a lakosság figyelmét arra, hogy maradjanak otthon.

Azóta a névtelen T-Rex garázdálkodása egyébként nem állt le, egy másik videón az látszik, ahogyan a szemetet viszi éppen le, mely egyelőre még nem bűncselekmény, mindenesetre a szomszédokat mulattatja.