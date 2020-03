A járvány idején még fontosabb az önzetlenség - Ryan Reynolds 313 milliót adakozott el

A jótékonykodás kellős közepén azért Hugh Jackmannek is sikerült megint viccesen odaszúrnia. Tipikus Reynolds-húzás...

Ryan Reynolds és felesége Blake Lively 1 millió dollárt (313 millió forintot) ajánlottak fel két segélyszervezetnek is a világjárvány hatására.

A színész Instagram oldalán osztotta meg jócselekedetét azt remélve, hogy többen is csatlakoznak hozzá és követik a példáját.

“Blake és én 1 millió dollárt adományoztunk szétosztva a Feeding America és Food Banks Canada alapítványoknak. Ha tudsz, kérlek te is segíts” – idézi a Just Jared a posztot.

“Vigyázzatok a testi és lelki épségetekre. Hagyjatok teret a boldogságnak. Hívjatok fel valakit, aki karanténban van, hátha szüksége van egy kis társaságra” – majd Hugh Jackman mobilszámának egy részét is kiposztolta, heccelve egy kicsit barátját.

Korábban már JJ Watt, Giorgio Armani, és Mark Zuckerberg is adakozott, hogy ezzel is segíthessenek ott, ahol most a legnagyobb szükség van a pénzre.