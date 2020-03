Se Avatar, se Fekete Özvegy, se Legendás állatok - leálltak a szuperprodukciók

A koronavírus miatt a filmes stúdiók egyelőre nem folytatják sem a forgatásokat, sem az utómunkákat, és a premierek is eltolódnak.

Meghatározatlan időre elhalasztja a Disney a régóta várt Fekete özvegy című képregényfilm forgalmazását a koronavírus-járvány terjedése miatt. Számos szuperprodukció, köztük az Avatar, valamint a Legendás állatok és megfigyelésük 3. részének forgatása is leállt és Amerika-szerte bezártak a mozik.

A Disney filmstúdió kedden jelentette be, hogy a koronavírus okozta járvány miatt nem kezdi meg a Fekete özvegy forgalmazását Észak-Amerikában május 1-jén. A stúdió nem jelölt ki újabb dátumot a bemutatóra. A Marvel-univerzum különálló képregényfilmjét Scarlett Johansonnal a főszerepben Magyarországon forgatták.

A Disney egyúttal azt is közölte, hogy a Dev Patellel forgatott Copperfield Dávid című film május 8-i bemutatását is elhalasztotta és a Nő az ablakban című Amy Adamsszal készült thriller sem kerül májusban a mozikba.

A The Hollywood Reporter keddi beszámolója szerint a mozik Egyesült Államok-szerte egymás után zárnak be a járvány terjedése miatt. Hétfőn a két legnagyobb amerikai mozilánc, a Regal Cinemas és az AMC Theaters jelentette be a Cinemarkkal együtt, hogy minden mozijukat határozatlan ideig bezárják. Az AMC azzal számol, hogy a zárlat hattól 12 hétig is eltarthat, ami súlyos hatással lesz a filmiparra és a jegyeladásra.

Közben James Cameron Avatar-folytatásainak forgatását is felfüggesztették Új-Zélandon. A 2009-ben bemutatott Avatarhoz párhuzamosan négy folytatás készül, számos halasztás után úgy volt, hogy az első idén év végén készül el és jövő decemberben látható majd a mozikban, a következő epizódokat pedig 2023, 2025 és 2027 decemberében nézheti meg a közönség. A produkció még nem tudja, hogy a járvány miatti késlekedés hogyan hat majd a bemutatókra.

Az ugyancsak nagy várakozás övezte, David Yates rendezésében készülő Legendás állatok és megfigyelésük 3. részének felvételei hétfőn kezdődtek volna. A Warner Bros. stúdió azonban a koronavírus-járvány miatt szintén leállította a forgatást.

A Disney filmstúdió kedden jelentette be, hogy a koronavírus okozta járvány miatt nem kezdi meg a Fekete özvegy forgalmazását Észak-Amerikában május 1-jén. A stúdió nem jelölt ki újabb dátumot a bemutatóra. A Marvel-univerzum különálló képregényfilmjét Scarlett Johansonnal a főszerepben Magyarországon forgatták.

A Disney egyúttal azt is közölte, hogy a Dev Patellel forgatott Copperfield Dávid című film május 8-i bemutatását is elhalasztotta és a Nő az ablakban című Amy Adamsszal készült thriller sem kerül májusban a mozikba.

A The Hollywood Reporter keddi beszámolója szerint a mozik Egyesült Államok-szerte egymás után zárnak be a járvány terjedése miatt. Hétfőn a két legnagyobb amerikai mozilánc, a Regal Cinemas és az AMC Theaters jelentette be a Cinemarkkal együtt, hogy minden mozijukat határozatlan ideig bezárják. Az AMC azzal számol, hogy a zárlat hattól 12 hétig is eltarthat, ami súlyos hatással lesz a filmiparra és a jegyeladásra.

Közben James Cameron Avatar-folytatásainak forgatását is felfüggesztették Új-Zélandon. A 2009-ben bemutatott Avatarhoz párhuzamosan négy folytatás készül, számos halasztás után úgy volt, hogy az első idén év végén készül el és jövő decemberben látható majd a mozikban, a következő epizódokat pedig 2023, 2025 és 2027 decemberében nézheti meg a közönség. A produkció még nem tudja, hogy a járvány miatti késlekedés hogyan hat majd a bemutatókra.

Az ugyancsak nagy várakozás övezte, David Yates rendezésében készülő Legendás állatok és megfigyelésük 3. részének felvételei hétfőn kezdődtek volna. A Warner Bros. stúdió azonban a koronavírus-járvány miatt szintén leállította a forgatást.