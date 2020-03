Elhunyt a Hetedik mennyország című sorozat egykori gyereksztárja

Lorenzo Brino autóbaleset következtében hunyt el március 9-én, miután elvesztette autója felett a kontrollt, és egy villanypóznának csapódott. Már a helyszínen halottnak nyilvánították a 21 éves színészt – nyilatkozta a People-nak a San Bernardino megyei seriff.

The young actor was killed after he lost control of his Toyota Camry and struck a pole. He was pronounced dead at the scene, the San Bernadino County coroner states https://t.co/x7QTfTpGXg

— The Hollywood Reporter (@THR) March 15, 2020