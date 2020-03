A 46 éves Eva Mendes megmutatta, hogy semmit sem veszített vonzerejéből

Valóságos művészi kompozíció a fotósorozat, melyhez modellt állt.

A 46 éves, bombaformában lévő kubai-amerikai színésznő, Eva Mendes simán bevállalt egy testresimuló narancsszínű ruhát, hogy egy múzeumi tematikájú fotózáson leheveredjen egy barokk stílusú kereveten a szintén narancs retiküljével.

Eva és a kamera mindig is szerette egymást, és ez most is így van! De nem a narancsruha az egyetlen, többféle stílusú és mintájú ruhában pózol a hasonló hátterek előtt, de mindegyik sorozatra igaz, hogy Sophia Loren adhatta az ihletet.

Ami azonban kifejezetten szimpatikus, hogy egy követője kommentjére szinte egy kisregénnyel válaszolt több mint tíz sorban, ami szinte példa nélküli a celebvilágban – emelte ki a a Dailymail.