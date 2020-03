Sok a közös Ben Affleckben és új kedvesében - végre egyenesbe kerül a színész?

A hasonlók vonzzák egymást.

Bár a “hasonlóságok vonzzák egymást életbölcsesség” épp annyiszor igaz, ahányszor nem, mégis inkább tekinthető segítségnek az ismerkedés kezdeti szakaszában, mintsem a különbözőségek.

Ana de Armas & Ben Affleck in Costa Rica. pic.twitter.com/Zw4pRtt0yL — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) March 12, 2020

Ahogyan azt már mi is megírtuk, konkrét bizonyítékok vannak Ben Affleck és kolléganője, a szépséges Ana de Armas románcára egy közös utazás és egy csók formájában, most viszont egyre inkább megszólalnak azok is, akik egyéb információkkal is tudnak szolgálni a Jennifer Garnert kifejezetten nehezen felejtő Affleck új életfejezetéről.

“A közelmúlt őszinte interjúi után szembenézett a kudarcaival, és amióta Ana segíti ezt a tisztulási folyamatot, mind fizikailag, mind lelkileg napról napra jobban érzi magát. – nyilatkozta egy forrás a HollywoodLife-nak.

Majd így folytatta: “Barátságnak indult, de összemelegedtek. Azonos a humoruk, az érdeklődési körük, ez egyre inkább túlmutatott a baráti határokon. Mivel az életfilozófiájuk is egyezik, így egyértelmű volt, hogy ez lesz a vége. Ben csodás napjait éli.”