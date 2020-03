Meglepő külsővel gálázott Pierce Brosnan - alig ismerni rá

Egykor ő volt a sármos James Bond, szmokingban, frissen borotválva, ezt a karaktert szokták meg tőle a rajongók. Aztán persze ő is ezüst rókává érett ugye, ahogy a jó bor szokott, és a jóképű színész a borosta, majd a szakáll mellett is letette a voksát.

Pierce Brosnan is showing off his cool mustache for #Cinderella at the Princes Trust Awards tonighthttps://t.co/vwcTTZiIND

— JustJared.com (@JustJared) March 11, 2020