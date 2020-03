Tom Cruise bebizonyította, hogy nincs nála jobb kolléga

Kifizette a Top Gun egy másik szereplőjének a pilóta iskolát.

Glen Powell hivatalosan is pilóta lett – számolt be róla a Just Jared. A színész azután szerezte meg a hivatalos engedélyt, hogy leforgatta Tom Cruise-zal az új Top Gun-filmet. Álma tehát valóra vált, köszönhetően Tomnak, aki kifizette neki a pilóta iskolát.

“Próbálj nem szerelembe esni a repüléssel, miközben a pilóták legfantasztikusabb álmát éled át a Top Gun forgatásán. Főleg, hogy közben látod Tom Cruise hogyan csapatja. Egy forgatása nap után ő egyszerűen tovaszáll a naplementében a P-51-es vadászgépén, míg én bágyadtan becsoszogok a stáb furgonjába” – meséli posztjában Glen, aki karácsonyra egy iPadet kapott kollégájától a pilóta suli letöltött tananyagával és a kurzus kifizetett számlájával.

Több hónapnyi tanulás, gyakorlás és levezetett óra után, már Powell is a kezében tarthatja az engedélyét.