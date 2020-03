Keanu Reeves barátnője néhány pillanat alatt sztár lett

Mindenki szaftos részleteket akart, miután kiderült, hogy kivel randevúzik.

Alexandra Grant, akiről tavaly óta tudjuk, hogy Keanu Reeves szerelme, a Vogue magazinnak adott interjújában elmondta, hogy miután a nyilvánosság előtt is felvállalták a kapcsolatukat, gyakorlatilag egyfolytában csörgött a telefonja. Ez pedig nem is meglepő, hiszen a filmsztár évtizedekig szingli volt, nehezen dolgozta fel, hogy elvesztette autóbalesetben kedvesét, sőt, közös gyermekük is halva született nem sokkal korábban. A kettős tragédia pedig azt eredményezte, hogy kizárta életéből a szerelmet.

“Minden egyes ember, akit ismerek, rámcsörgött november első hetében. Én pedig csak azon agyaltam, hogy ezt hogyan fordíthatnám valami jóra” – emlékezett vissza Grant, akit a közvélemény nem mondhatni, hogy teljes egészében elfogadott volna, mint Hollywood szívtiprójának új kedvese.

A 46 éves Alexandra művészként tevékenykedik, több kiállítása volt már, melyek ötvözik a festészetet, a grafikát, a szobrászatot egyéb audiovizuális elemekkel. Nem felel meg a hollywoodi szépségideálnak, hiszen ősz haja miatt sokkal idősebbnek néz ki a színésznél, aki egyébként kilenc évvel idősebb nála.

Ennek ellenére a képzőművésznek esze ágában sincs beállni a sorba, és Kim Kardashianná válni a tömeg véleménye miatt, amit nagyon is helyesen tesz.

Alexandra Grant és Keanu Reeves (Fotó: Getty Images)

A pár egyébként évek óta ismeri egymást, sőt együtt dolgoztak Keanu első könyvén, mely 2011-ben jelent meg Ode to Happines címmel. Mint a People magazinnak nyilatkozó közeli barát lenyilatkozta, a pár valójában már több, mint másfél éve együtt van, csupán nem verték nagy dobra boldogságukat.