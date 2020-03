Egy évvel elhalasztják a Halálos iramban 9 bemutatóját

A Universal Pictures filmstúdió csütörtökön bejelentette, hogy egy évvel elhalasztja a Halálos iramban 9. részének bemutatóját, amelyet így csak 2021-ben tartanak meg.

Fast 9, the Fast and Furious sequel originally set to be released in May 2020, will now come out in April 2021. https://t.co/jlyoZhectY pic.twitter.com/CbyU2BJx8E

— IGN (@IGN) March 12, 2020