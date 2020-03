A Harry Potter és a Trónok harca színésznője is eljön a Budapest Comic Conra

Christopher Lambert után, Natalia Tena is elfogadta a meghívást.

Idén augusztusban nyitja kapuit az első budapesti Comic Con, és ahogy a hivatalos oldal is írja, első ízben találkozhatunk majd egy rendezvény keretein belül, külföldi és hazai filmsztárokkal, nemzetközi cosplay és anime hírességekkel, vehetünk részt filmes előadásokon, szakmai beszélgetéseken, játszhatunk videójátékokkal, és válogathatunk a rengeteg képregény között.

A sztárvendégek listája még korántsem teljes, de az már biztos, hogy Natalia Tenával is lehet majd találkozni és fotózkodni, aki a Harry Potterben Nymphadora Tonksot, a Trónok harcában Oshát alakította, de szerepelt a The Mandalorianben is.

Korábban Christopher Lambert és a Vaják színésznője, Anna Shaffer fogadta el a rendezvény meghívását.