Messi pénzt és energiát nem kímélve próbálja kihozni Ronaldinhót a rács mögül

A Paraguayban őrizetbe vett Ronaldinhónak és Roberto Assisnak börtönben kell maradnia, miután a bíró kedden elutasította az aranylabdás brazil futballistának és testvérének a házi őrizetre vonatkozó kérelmét. Mindeközben úgy tudni, hogy Lionel Messi három ügyvédet is felbérelt, hogy segítsen egykori csapattársának, sőt, hajlandó lett volna kifizetni 4 millió euró óvadékot is.

According to reports, Leo Messi has hired lawyers and is about to pay over 4 million euros to get Ronaldinho out of prison for the fake passport lawsuit in Paraguay.

The student who once looked up to his teacher. Loyalty. pic.twitter.com/Rwj7iTZsVS

