Ben Affleck egy mázlista, ez a gyönyörű színésznő az új kedvese

A repülőtéren egy csók is elcsattant közöttük, ennél több bizonyítékra nincs is szükség.

Ben Affleck és Ana de Armas egy pár – értesült róla a People magazin hála egy bennfentesnek, akit azután sikerült megszólaltatni, hogy a két sztárt együtt látták egy étteremben Havannában.

Ben Affleck and Ana de Armas Take Romantic Trip to Havana as Source Says They're 'Dating' https://t.co/4qjoPG1hX9

— People (@people) March 8, 2020