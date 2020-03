Gyönyörű elkapott pillanat: Meghan és Harry sztárfotója az internet nagy durranása

Az esőben sétáló házaspárt Londonban kapták lencsevégre.

Meghan és Harry néhány napja visszatért Kanadából Londonba, mely idő alatt több friss hír is napvilágot látott a pár és Erzsébet királynő kapcsolatáról. Miután a herceg és hercegné lemondott címéről és úgy döntöttek, a királyi családból kiválva szeretnék élni életüket, nem igazán lehetett tudni, mit is gondol valójában az egészről az uralkodó, de mint kiderült, Erzsébet visszavárja unokáját, bármikor visszatérhet, ha úgy dönt feleségével, hogy ismét aktív tagjai szeretnének lenni a királyi családnak -számolt be róla a People magazin.

Erzsébet királynő visszavárja unokáját és feleségét (Fotó: Getty Images)

Miután a legfontosabb tehet tehát legördült a pár válláról, vagyis Erzsébet nem neheztel rájuk, már felszabadultak vehettek részt első nyilvános megjelenésükön az Endeavour Fund Awardsson, ahol aztán olyan fotó készült róluk, melyet készakarva is nehéz lenne elkészíteni.

A felvétel nem is szimbolizálhatná jobban, mi is történik Harryvel és Meghannal, akik a kötelességek és etikett szabályi által megbéklyózott életből, egy új, szabadabb és maguk által irányított jövőt kezdtek el építeni, Kanada után Kaliforniában.

Meghan és Harry sztárpillanata (Fotó: Getty Images)

Egy igazán csillogó hollywoodi sztárfotó lett a házaspár érkezéséből, amint az eső megcsillan a vakuk fényében, arcukon pedig önfeledt mosoly. Képkeretbe való pillanat!