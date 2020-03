A várandós Katy Perry és párja, Orlando Bloom elhalasztja esküvőjét a koronavírus miatt

A pár Japánban tartotta volna a ceremóniát, melynek szervezését felfüggesztették.

Igazán stílusosan jelentette meg két napja Katy Perry, hogy ő és vőlegénye, orlando Bloom első közös gyermeküket várják. Az énekesnőt az utóbbi időben bő ruhákban lehetett csak látni, melynek oka ma már nyilvánvaló, hiszen szépen kikerekedett a pocakja, melyet “Never Worn White” című videoklipjében meg is mutatott.

A pár a picit nyárra várja, és még megszületése előtt kimondták volna a boldogító igent is egy 150 fős lagzin Japánban, most azonban a koronavírus miatt elhalasztották az eseményt – tudta meg a People magazin. A nagy nap így még várat magára, de amire most az énekesnő a leginkább készült az az anyaság, melyről Instagramján a nagy bejelentés követően picit már mesélt is.

“Nagy dolgok várnak rám idén nyáron, és nem csak az, hogy életet adok a gyermekemnek, hanem számotokra is megérkezik a régóta várt meglepetésem” – utalt az új lemezére Katy.

Orlando tavaly Valentin-napon kérte meg kedvese kezet, miután 2016 óta egy párt alkottak, kisebb-nagyobb szünetekkel.