Gólyahír: Katy Perry és Orlando Bloom első közös gyermeküket várják

Szerdán debütált Katy Perry legújabb videoklipje, a “Never Worn White”, melyben kerekedő pocakkal forgatott, azonban elsőre nem volt egyértelmű, hogy az énekesnő valóban várandós-e vagy csak a történet kedvéért visel netán álpocakot.

A hír azonban igaz, Katy és párja, Orlando Bloom valóban első gyermeküket várják. Mondhatni az új sláger Perry magánéletét énekli meg, hiszen az elkötelezettségtől való félelmekről szól, melyek ellenére kész boldog lenni egy új ember mellett.

.@KatyPerry *is* pregnant, her latest music video (and rep) confirms. Congrats to the singer and Orlando Bloom! https://t.co/KEJxuLTp2s

— Variety (@Variety) March 5, 2020