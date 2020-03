Johnny Depp hatodszorra is Jack Sparrow-ként idétlenkedhet

Ha minden igaz, felkérik a következő Karib-tenger kalózai-mozihoz is.

Bár Johnny Depp és exfelesége, Amber Heard közötti családon belüli érőszszak vádjával folytatott per közös megegyezéssel lezárult, a Disney úgy tűnt, végleg eltávolodott a színésztől, így nem is erőltetik a vele való együttműködést. Kérdésessé vált, hogyha készül új epizód a Karib-tenger kalózaihoz, akkor mi lesz Jack Sparrow karakterével.

Johnny Depp (Fotó: Getty Images/Karwai Tang)

A We Got This Covered portálja azonban úgy tudja, hatodszorra is Johnnyé lehet a szerep, amit örömmel el is fogadna. További részletek egyelőre nem kerültek nyilvánosságra, annyi tudható, hogy a stúdió a legmegfelelőbb női főszereplőt keresi, mely egyelőre még nincs meg. Tehát Depp karaktere mellékszereplő lenne csupán.

A Disney tavaly ősszel jelentette be, hogy készül a folytatás, melyben közreműködik majd a Csernobil forgatókönyvírója, Craig Mazin is.