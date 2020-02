Tom Cruise Top Gunos óráját pillanatok alatt el fogják kapkodni

Az óra- és ékszergyártó cégek riadókészültségben várják, hogy bemutassák Tom Cruise legújabb filmjét, a Top Gun: Mavericket, ugyanis a vakmerő pilóta, Mitchell százados (Cruise) aktuális időmérő szerkezete fellendítheti az üzletet.

Az első film (Top Gun) bemutatása után rekordszámú eladást mértek a Porsche 716-os karóra eladása terén, mert Cruise ilyet viselt az 1986-os légiharcokban és a szerelmi csatározásokban, ezért most több cég is rárepült az új lehetőségre.

A kaliforniai Topper óra- és ékszercég új luxus időmérő termékekkel jelentkezik, amelyeket kimondottan a Top Gun: Maverick stílusában terveztek. A brit Bremont cég szintén egész termékcsoportot szándékozik piacra dobni a Top Gun-karórákkal kapcsolatban, de a világ egyik leghíresebb luxusóra-cége, a svájci Breitling sem marad ki a versenyből.

IWC Schaffhausen Pilot's Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium – the first pilot's watch from IWC with a Ceratanium case.https://t.co/fMPGpgp8oG pic.twitter.com/ra13lcw2H2

— Luxois (@luxoiscom) 2019. május 6.