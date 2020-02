Macaulay Culkin visszatér, ráadásul egy közkedvelt sorozatban

Évekig kerülte a reflektorfényt, most mégis újra színészként próbálkozik.

Készül az American Horror Story.” tizedik évada, mely nagy meglepetéssel szolgált a széria rajongóinak. Na, nem a folytatás miatt, hanem mert olyan színész kapott benne szerepet, aki régóta nem állt kamera előtt. Nem más, mint a Reszkessetek betörők! sztárja, Macaulay Culkin került be a stábba -számolt be róla a Page Six.

“Most ébredtem, és látom, hogy a csapból is ez folyik. Magyarázza meg valaki, hogy mi történik itt? Megint meghaltam?” – poénkodta el a bejelentést az egykori gyerekszínész, aki ezzel csupán abból csinált viccet, hogy netes hoaxként többször is elterjedt, hogy elhunyt.

Macaulay nemrégiben az Esquire címlapsztorijához pózolt, az interjúban pedig elárulta, hogy Tarantino Volt egyszer, egy Hollywood című filmjének szereplőválogatására is behívták, ami azt jelenti, hogy komolyan gondolja jövőjét, mint színész.