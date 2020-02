Robert Pattinson nagyon megbánta, hogy felvette ezt a bőrnadrágot

Robert Pattinson nagy kedvence az olyan divatházaknak, mint a Dior, azonban stílusa nem volt mindig olyan kiforrott, mint napjainkban. Rob, aki már forgatja az új Batman-mozit, a brit GQ magazinnak árulta el, melyik volt élete legkínosabb szettje, amit a vörös szőnyegen viselt:

“A Harry Potter és a Tűz serlege bemutatóján volt az a bőrnadrág, és hozzá a cowboycsizma és a vörös bársonyzakó. Úgy néztem ki, mint egy kölyök, aki beszabadult a turkálóba” – emlékezett vissza.

The Batman set photos reveal Robert Pattinson’s full costume and Bat-bike. The look is reminding us a lot of one specific comic… https://t.co/rY7u3LvZgp pic.twitter.com/vq2f8yraVl

— Polygon (@Polygon) February 21, 2020