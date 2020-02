Licitháború indult ezért a limitált kiadású Oreóért - már huszonnyolcmilliónál jár az ár

Nem, nincs benne 24 karátos arany, sem gyémántpor, tulajdonképpen egy egyszerű Oreóról van szó, ami ízben semmi extra, csupán a keksz kapott piros árnyalatot és új Supreme logót, mely egy manhattani ruházati üzlet, akik híresek arról, hogy nagy márkákkal összefogva különleges kollekciókat dobnak a piacra.

Most a híres fehér krémmel töltött keksz került sorra, melynek csomagját (3db) 8 dollárért lehetett beszerezni a hivatalos üzletben, azonban azt hamar szétkapkodták az édesség és a márka rajongói, valamint a viszonteladók. Várható volt tehát, hogy megjelenik a termék az Ebay-en is, melyre a legmagasabb licit a Forbes magazin szerint múlt vasárnapra elérte a 91 ezer dollárt, ami több, mint 28 millió forint.

A Supreme manapság nagyon trendi márkának számít, pedig az üzleti modell elég egyszerű. A cég gyakorlatilag mindenre rásüti piros logóját, mely ettől exkluzívvá válik, legyen az póló, dzseki, gördeszka, ropogtatni való, vagy éppen egy sima tégla, merthogy ez sem marad ki a szórásból.

Red Velvet Oreos Are Being Discontinued And It’s OK To Cry https://t.co/JhP1HUjnOn

— Delish.com (@DelishDotCom) February 22, 2020