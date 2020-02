Esküvői ruhákkal rukkol elő a Disney - ezekben minden menyasszony hercegnő lehet

Hamupipőke, Hófehérke vagy Ariel? Kilenc darabból álló kollekció kerül hamarosan a boltokba.

Ideje hölgyek bevallni, hogy kedvenc Disney VHS kazettáinknak hála, már gyerekként elképzeltük, hogy mi is úgy festünk majd esküvői ruháinkban az oltárnál, akár Csipkerózsika vagy Hamupipőke. Ezt az álmot most ideje leporolni, az Allure Bridals ugyanis összefogott a Disney-vel, hogy elkészülhessen a Fairy Tale Weddings Collection – számolt be róla a New York Post.

A ruhák 1200 és 10 ezer dollár között mozognak majd, de persze az üvegcipellő nem tartozéka a tökéletes szettnek. Egyelőre csupán néhány tervet mutatott be a designer cég, melyek közül a Belle-ruha ejtett vállú, az Ariel pedig sellő fazonú lesz.

Az Amerikában boltokba kerülő esküvőiruha-kollekciónak kilenc darabból áll majd: Ariel, Auróra, Belle, Jázmin, Hamupipőke, Pocahontas, Tiana és Hófehérke ihlette kreációk közül válogathatnak a menyasszonyok.