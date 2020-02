Egy nap alatt nagyot fordult a világ a törpenövése miatt kicsúfolt kisfiú körül

Egy a napokban a Facebookon közölt videóban az őslakos származású Quaden Bayles zokogva beszél arról, hogy meg szeretne halni, mert folyamatosan zaklatják az iskolában.

Édesanyja a felvételen elmondta, hogy mindennaposak a fiát ért csúfolódások. A videó több tízmillióan tekintették meg és példa nélküli összefogást eredményezett.

Hugh Jackman színész azt üzente a fiúnak, hogy egészen biztosan sokkal erősebb annál, mint amit gondol magáról. A Boston Celtics török származású sztárja pedig meghívta a családot a csapat egyik mérkőzésére. Egy amerikai komikus egy nap alatt több mint 130 ezer dollárt gyűjtött össze, amelyet felajánlott a családnak, hogy Disneylandbe mehessenek.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6

— NRL (@NRL) February 22, 2020