Jennifer Lopez észbontó bikinis fotóján olvadoznak a rajongók

Az 50 éves énekesnő bomba alakja valóban irigylésre méltó.

Hogyan kell szexin pózolni bikiniben? Jennifer Lopez tényleg tudja, mitől döglik a légy, ahogyan az legfrissebb, a Haper’s Bazaar által is kiszúrt fotóján is látható. Az énekesnő, aki a Super Bowlon már megmutatta, milyen elképesztő formában van, most kevesebb textillel idomain is bizonyította, hogy a kor bizony csak egy szám.

Az ötvenéves díva alakját a húszévesek is megirigyelhetnék, nem csoda hát, hogy az észbontó felvételt közel nyolcmillióan kedvelték be alig két nap alatt. Jennek egyébként bevallottan jót tettek A Wall Street pillangói című filmjének előkészületei, a szerephez ugyanis profi rúdtáncossá képezte magát, mely az alakján is formált, na nem mintha eddig ne lett volna tökéletes.

Lopezt tavaly jegyezte el exbaseballjátékos kedvese, Alex Rodriguez, s bár az esküvő időpontja még titok, az énekesnő tudja nagyon jól, hogy “a jó házasság titka az, ha néha kicsit süket az ember”, ahogy azt a CBS Sunday Morning című műsorában megsúgta.