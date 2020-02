Így fest Meghan és Harry átlagos párként

Lassan csitulóban van a Megxit dráma, a királyi család hivatalosan is elengedte néhány hete Meghan hercegné és Harry herceg kezét, a pár pedig láthatóan élvezi a “hétköznapi” életét – erről tanúskodik legalábbis a TMZ fotója.

Meghan Markle and Prince Harry All Smiles After California Trip https://t.co/weHSBtMQWL

— TMZ (@TMZ) February 16, 2020