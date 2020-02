Angelina Jolie még mindig Frankenstein menyasszonya akar lenni

A film új producert kapott Amy Pascal személyében.

A Universal stúdió nem tett le arról, hogy folytatja Dark Universe című projektjét, amelynek keretében korábbi híres szörnyfilmeket álmodnak újra modern formában. A Frankenstein menyasszonya a következő produkció, amely a korábbi leállás után ismét készülőben van, adja hírül a Variety.

Angelina Jolie (Fotó: Getty Images)

A megújított Frankenstein menyasszonya első tervezetének főszereplői két Oscar-díjas, Angelina Jolie és Javier Bardem lettek volna, és lehet, hogy meg is marad ez a felállás, de még nem tudni, hogy az új producer, Amy Pascal velük akar-e majd dolgozni. (Pascalt Oscarra jelölték a Kisasszonyokért és A Pentagon titkaiért).

Jolie mindenesetre továbbra is erősen érdekelt a projektben. Szintén jó hír, hogy bennfentesek szerint John Krasinski is bedolgozik majd a Frankenstein menyasszonyába. A színész-rendező a Hang nélkül című nagy sikerű thrillerrel lett Hollywood új húzóneve, most a folytatást vágja lóhalálában, amelynek szintén a felesége, Emily Blunt a főszereplője, de utána valószínűleg lesz ideje a Frankenstein menyasszonyára.