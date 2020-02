Liam Hemsworth kitörölte Miley Cyrust az életéből

A gyors lefolyású házasság után előre néz.

Liam Hemsworthöt rázhatta meg jobban a Miley Cyrusszal való szakítása, ugyanis az énekesnő nem sokat vacakolt, a lehető legtermészetesebb módon készülnek róla egyre-másra az internetet bejáró felvételek 23 éves barátjával, Cody Simpsonnal.

„Liam éli az életét, és próbál előre tekinteni. Úgy véli, Cody és Miley szerelme nem tartozik rá, és ezért nem is igazán foglalkoztatja” – nyilatkozta a HollywoodLife egyik forrása.

Liam Hemsworth (Fotó: Getty Images/Jon Kopaloff)

Ennek egyik jelenként – bár ő ezt tudatosan kerüli – már egy 21 éves hölggyel, bizonyos Gabriella Brooksszal lefotózták egy konditerem környékén. Mellette ennél talán fontosabb hír, hogy munkával is „búfelejt”, ugyanis két filmmel is jelentkezik ebben az évben: a magyar címmel egyelőre nem rendelkező Arkansas és Most Dangerous Game forgatásai kötik le ideje jelentős részét Liam Hemsworth-nek.