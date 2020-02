A Rolling Stones egykori basszusgitárosa aukcióra bocsájtja különleges relikviáit

Árverésre bocsátja több mint ezer tárgyból álló zenei relikviagyűjteményét a Rolling Stones egykori basszusgitárosa, Bill Wyman.

“Collecting and archiving has been one of the great pleasures of my life and will undoubtedly be one of my legacies." Former Rolling Stones bassist Bill Wyman is auctioning off a number of his instruments and amplifiers https://t.co/dCY6XPTpGq pic.twitter.com/3nkHB0CTFL

— Rolling Stone (@RollingStone) February 13, 2020