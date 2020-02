Folytatást kap a P.S. I Love You, remélhetőleg Hilary Swankkel

A második rész hét évvel az eredeti történet után veszi fel a fonalat.

A Variety azt még nem tudta megerősíteni, hogy az eredeti szereplők közül visszatér-e valaki a folytatásban, azonban az már biztos, hogy az Alcon Entertainment megszerezte a Cecelia Ahern írta regény második kötetének megfilmesítési jogait, melyben hét évvel később Holly (Hilary Swank) testvére podcast műsorában a nagyközönség előtt is mesél a férje (Gerard Butler) halála után kapott levelekről.

A P.S. I Love You, magyarul Utóirat: Szeretlek minden idők egyik legromantikusabb és egyben legmeghatóbb romantikus filmje, melyben Swank és Butler elképesztő kémiája nagyban hozzájárult az Ahern azonos című regényét megéneklő mozi sikeréhez.

A Postscript címet viselő második rész tavaly jelent meg, ahogy a magyar fordítása is Utóirat: még most is szeretlek! címmel.