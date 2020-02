Itt vakációznak a Premier League sztárjai

A rövid kis téli szünetet azonnal ki is használják, mondjuk telik rá.

Az angol élvonalbeli futballbajnokságról közismert, hogy még karácsonykor és szilveszterkor is rendeznek meccseket, azonban amikor van egy kis szusszanásnyi idő, mint most, akkor a busásan megfizetett sztárok a legkülönbözőbb drága helyekre utaznak el, hogy ráhangolódjanak a tavaszi küzdelmekre.

Pierre-Emerick Aubameyang, az Arsenal támadója magánrepülőgépéről posztol képet, ahogy családját látogatja meg Dubajban. Marcus Rashford, a Manchester United csatára a SuperBowlt tekintette meg Amerikában, ráadásul lett egy közös képe Jay-Z-vel is.

Szintén a Unitedből a brazil Fred a Maldív-szigeteken csúszdázik, míg szintén Dubajt választotta a Chelsea fiatal támadója Tammy Abraham, valamint Lucas Torreira, az Arsenal spanyol középpályása is.

Dubajban akár össze is jöhetnének egy sörmeccsre, mert az arsenalos német Bernd Leno is ott ütött tanyát barátnőjével, így már kapusa is lenne a díszes társaságnak.