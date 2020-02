Charlize Theron újraalkotta minden idők legütősebb Oscar-szelfijét

Valószínűleg a legtöbben emlékeznek rá, amikor hat évvel ezelőtt az Oscar-gála háziasszonya, Ellen DeGeneres Meryl Streepet, Jennifer Lawrence-t, Bradley Coopert, Angelina Jolie-t, Kevin Spaceyt, Jared Letót és Julia Robertset terelte össze a hollywoodi Dolby Színházban zajló gálán egy szelfi kedvéért. DeGeneres a csoportos önarckép elkészítése után felszólította a twitterezőket, hogy minél több ismerősüknek küldjék el a képet, mely Obama elnök újraválasztásakor írt üzenetének Twitter-rekordját is megdöntötte -emlékezett vissza a People magazin.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014