A világ legöregebb férfija elárulta hosszú élete titkát

A nevetésben látja a hosszú élet titkát a 112 éves japán férfi, akit szerdán ismertek el a világ legidősebb élő férfijaként.

What's the secret to a long life? "Not to get angry and keep a smile on your face," says our new oldest living man record holder, 112 year old Chitetsu Watanabe from Japan https://t.co/rSAz65nIl1

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 2020. február 12.