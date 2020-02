Eminemet 18 év késéssel, de állva tapsolták az Oscar-gálán

Az Oscar-díjátadó egyik legnagyobb meglepetése egyértelműen Eminem fellépése volt, erről ugyanis előzetesen nem számolt be a filmakadémia. A rapper a “Lose Yourself”című dalát adta elő, szereplése pedig azért is meglepő, hiszen 2003-ban nem tartotta fontosnak átvenni Oscar-díját, melyet a 8 mérföld című hiphop dráma betétdaláért kapott a Legjobb Eredeti Filmdal kategóriában.

Lose yourself. The #Oscars crowd gives @Eminem a standing ovation after the surprise performance of his Oscar-winning song from '8 Mile' https://t.co/GsTAC6owzz pic.twitter.com/JPAAkG1O0h

Eminem lett az első rap előadó aki megnyerte ezt a díjat, mely távolléte miatt nem hangzott el az ünnepségen. Munkatársa, Louis Resto, a dal egyik írója vette át a díjat.

“Figyeljetek, ha kaptok egy új esélyt, lehetőséget… Köszönöm Filmakadémia, hogy itt lehettem. Bocsi, hogy 18 évvel később!” – írta Twitteren Eminem, akit előadása után állva tapsolt Hollywood.

"Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here."

