Legek az Oscar-gála történetéből, amikről nem biztos, hogy tudott

Azt például tudta, hogy a Jokerért jelölt Joaquin Phoenix fiatalon meghalt bátyját, Rivert is nevezték Oscárra?

Los Angelesben vasárnap este – magyar idő szerint hétfő hajnalban – 92. alkalommal adják át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kitüntetéseit, az Oscar-díjakat, melynek története tele van érdekesebbnél érdekesebb esetekkel.

Február kilencedikén adják át idén a Filmakadémia díjait (Fotó: Getty Images)

Az ugye közismert, hogy az Oscar történelmében már két színész is visszautasította a díjat: 1970-ben George C. Scott a Patton című film főszereplője azt állította azért nem veszi át a szobrot, mert alakítását nem tartja összemérhetőnek a többi színésszel. Két évre rá pedig Marlon Brando, A Keresztapa díjazottja Sacheen Littlefeathert küldte maga helyett a díjátadóra, az amerikai őslakosokkal szembeni bánásmód elleni tiltakozásul.

Valószínűleg azzal sem mondunk semmi újat, hogy a legtöbb díjat elnyert film címén – 11 Oscar-díjjal – három alkotás osztozik: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) és A Gyűrűk Ura: A király visszatér (2003). Hozzájuk csatlakozhat az idén 11 kategóriában jelölt Joker.

Leonardo DiCaprio és Kate Winslet a Titanic című 11 Oscar-díjas filmben. (Fotó: AFP)

De talán az nem annyira közismert, hogy az egyetlen Oscar-díjas szülőktől származó Oscar-díjas Liza Minnelli: ő 1972-ben főszereplőként, apja, Vincente Minnelli 1958-ban rendezőként kapott Oscart, anyját, Judy Garlandot tiszteletbeli Oscarral jutalmazták 1939-ben.

Liza Minnelli (MTI/EPA/NIVIERE)

“Összetettben” Walt Disney a csúcstartó 26 Oscarjával, és egyszerre a legtöbb – négy – Oscart is ő vehette át 1953-ban.

A színészek között a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn áll az élen, őt hárommal Meryl Streep, Jack Nicholson, Ingrid Bergman, Walter Brennan és Daniel Day-Lewis követi, utóbbi az egyetlen, aki csak főszereplőként győzött, hozzájuk csatlakozhat most Tom Hanks. A jelölések terén Meryl Streep a csúcstartó, akit 2018-ban már 21. alkalommal nomináltak.

Meryl Streep első Oscar-díjával, amit a Kramer kontra Kramerért kapott (Fotó: Getty Images/Bettmann)

A Joan Fontaine-Olivia de Havilland színésznő testvérpár mindkét tagja Oscar-díjas, szintén nyert aranyszobrocskát a Lionel és Ethel Barrymore testvérpáros. A férfiak között az egyetlen jelölt testvérpár a Jokerért idén negyedik jelölését begyűjtő Joaquin Phoenix és fiatalon meghalt bátyja, River (Üresjárat, 1988).

Joaquin Phoenix (Fotó: getty Images/ Kevin Mazur)

Hét olyan film van – Ez történt egy éjszaka (1934), Száll a kakukk fészkére (1975), Hálózat (1976), Hazatérés (1978), Az aranytó (1981), A bárányok hallgatnak (1991), Lesz ez még így se (1997) -, amelyben a női és a férfi főszereplő is Oscar-díjas lett. Idén erre esélyes a Házassági történet. A Vágy villamosa (1951) és a Hálózat (1976) három színészi Oscar-díjat kapott, a Házassági történet itt is rekordot állíthat be.

A színészek közül legidősebben Christopher Plummer (82) és Jessica Tandy (80), legfiatalabban Timothy Hutton (20) és Tatum O’Neal (10) örülhetett Oscar-díjnak. A legifjabb Oscar-nyertes Shirley Temple, aki 1935-ben, hatévesen speciális, “miniatűr” Oscart kapott, a legidősebb Eli Wallach, aki 95 évesen vehetett át életműdíjat 2010-ben.

A ma élő legidősebb Oscar-díjas színész Olivia de Havilland, aki 2016-ban volt 100 éves.