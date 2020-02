Így emlékezik Hollywood az ikonra - megindító szavakkal búcsúznak Kirk Douglastől

Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger, és William Shatner is kifejezte mély fájdalmát a gyászhír hallatán.

Rob Reiner, Ed Asner, Steven Spielberg és sok-sok hollywoodi híresség posztolta visszaemlékezését és méltatását a 103 éves korában szerdán elhunyt Oscar-díjas színészről, Kirk Douglasről – számoltak be róla a hollywoodi szaklapok, a The Hollywood Reporter és a Variety.

Az 1968-as Golden Globe-díj átadásakor Hollywoodban (Fotó: Puzzlepix)

Hosszú pályafutása alatt Douglas egyebek mellett a Spartacus, A nap szerelmese, a Champion, valamint A rossz és a szép című filmben szerepelt, utóbbi három alakításáért Oscar-díjra is jelölték. Az amerikai filmakadémia díját végül életművéért kapta meg 1996-ban.

Steven Spielberg közleményében felidézte, hogy milyen megtiszteltetés volt számára a néhai színésszel való közös munka.

“Csodálatos élete végéig megőrizte Kirk filmsztár karizmáját, és megtiszteltetés volt számomra, hogy egy kicsit részese lehettem utolsó 45 évének. Hiányozni fognak a kézzel írott megjegyzései, levelei, atyai tanácsai, és bölcsessége, bátorsága – egy ilyen óriási életművel együtt – egész hátralevő életemre elegendő inspirációt jelent” – fogalmazott a rendező.

A hollywoodi színészcéh, a SAG-AFTRA elnöke, Gabrille Carteris “Hollywood aranykorának egyik utolsó legendájaként” szólt róla közleményében. Mint írta, Kirk Douglas rendkívüli színész volt. Megemlékezése szerint egyike volt azoknak, akik segítettek a fekete listára került hollywoodi alkotóknak, és felemelte a hangját értük. “Gazdag életművével kitörölhetetlen nyomot hagyott a filmművészetben” – tette hozzá, és egyúttal kiemelte, hogy Douglas “igaz humanitáriusként” egész életét értékes ügyek támogatásának szentelte.

KIrk Douglas will always be an icon in the pantheon of Hollywood. He put himself on the line to break the blacklist. My love goes out to my friend Michael and the whole family. — Rob Reiner (@robreiner) February 5, 2020

Rob Reiner és Ed Asner a Twitteren rótta le tiszteletét Douglas előtt.

“Kirk Douglas mindig ikon lesz a hollywoodi panteonban. Bevetette magát, amikor meg kellett törni a fekete listát” – idézte fel Reiner.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

Az amerikai filmakadémia egy tőle vett idézettel búcsúzott a hollywoodi legendától.



“Második osztályos korom óta színész akartam lenni. Egy darabban játszottam, amelyhez anyám készített nekem egy fekete kötényt, mert cipészt alakítottam. Az előadás után apámtól kaptam az első Oscaromat: egy tölcsér fagyit” – írták ki a honlapjukra.

Condolences to the family of Kirk Douglas. What an incredible icon he was in this industry! 😞 — William Shatner (@WilliamShatner) February 5, 2020

George Takei és William Shatner, a Start Trek sztárjai ugyancsak a Twitteren búcsúztatták a hollywoodi ikont, “az igazság bajnokát”.

Mark Hamill minden idők legnagyobb sztárjának és briliáns tehetségű, karizmatikus színészének nevezte Twitter-üzenetében. A Start Wars sztárja szintén hozzátette, hogy Douglas minden reputációját latba vetette annak idején, hogy megtörje a fekete listázást Hollywoodban, és Dalton Trumbo munkát kapjon a Spartacusban.

Arnold Schwarzenegger a közös munkájukra emlékezett vissza, a Kaktusz Jack című filmre:

“Kirk Douglas ikon volt. Nem tudom szavakba önteni, mit jelentett számomra, hogy együtt dolgozhattam azzal a western hőssel, akit az osztrák szülővárosom kis mozijában bámultam. Nekem ő fantasztikus volt, a hősöm.”