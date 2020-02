A Halálos iramban 9 előzetese láttán felszaladt a rajongók szemöldöke

Lassan igazi szuperhősfilmmé avanzsál a széria.

Jó bornak nem kell cégér, a Halálos iramban 9. mégis igyekszik felhívni magára a figyelmet. Előzetesüket már a Super Bowl előtt bemutatták, ráadásul egy nagyszabású, élőben közvetített koncert keretében, melyen a főszereplők egy része is megjelent.

Vin Diesel, a Halálos iramban sorozat egyik főszereplője és producere azt ígéri, hogy kilencedik rész rátesz egy lapáttal a korábbi epizódok izgalmaira, ami hihetőnek hangzik, mert eddig minden részben emelni tudták a tétet.

Lárva az ízelítőt, valóban nem lódított, azonban elsőre nagyon is úgy tűnik, hogy a film már mindenről szól majd, csak az autókról nem, mellyel egyébként Diesel már a nevetségesen lehetetlent is meglépi, miközben a rajongók csak mosolyogva fogják a fejüket. Arról már nem is beszélve, hogy a Tokiói hajszában elhunyt Han is feléled…

Mielőtt bárki kiborulna a spoiler miatt, ez a trailer nagy csattanója.

Visszatér a törzsgárda mellett Helen Mirren és Charlize Theron, továbbá csatlakozott a színészcsapathoz a mostanában komoly filmes karrierbe kezdett John Cena pankrátor, valamint Michael Rooker A galaxis őrzőiből. A filmet Angliában, Grúziában és Thaiföldön forgatták, és persze Los Angeles sem maradt ki, ahonnan a franchise annak idején elindult.