Szédületes csípőmozgással hódította meg Shakira és J. Lo a Super Bowl közönségét

A két énekesnő olyan show-t produkált, amit évekig emlegetni fognak.

A Super Bowl szünete olyan esemény, ami lázban tartja nemcsak sport, hanem a popzene kedvelőit is, ugyanis a legkomolyabb produkciók öltenek ott testet évről évre.

Idén Shakira és Jennifer Lopez volt soron, hogy meghódítsák az amerikai foci rajongóit, és nem mellékesen a fél világot. Felcsendültek a legnagyobb slágereik, a Whenever, Wherever, a Hips Don’t Lie, a Puro Chanteje, illetve a Jenny From the Block, a Get Right és a Let’s Get Loud is -szedte össze a slágereket a Harper’s Bazaar.

Shakira és Jennifer Lopez (Fotó: Getty Images)

Tűzijátékban és táncban sem volt hiány, utóbbi indokolt is, mert ez a két énekesnő képes leginkább arra a világon, hogy ének nélkül is magukra irányítsák a figyelmet kitűnő tánctudásuk okán. J. Lo. még a Wall Street pillangói filmből megmaradt rúdtánc emlékeit is felidézhette a Waiting For Tonight alatt. Arról nem is beszélve, hogy Jen lányának, Emmének is jutott szerep a show-ban.

A Let’s Get Loud és a Waka Waka alatt már egyszerre voltak a színpadon, ami hatalmas ovációt eredményezett.